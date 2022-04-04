В Крыму задержали неонациста, подозреваемого в хранении взрывчатки

По предварительным данным, водитель сорвавшегося с эстакады в Подмосковье автобуса не справился с управлением, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По словам собеседника, в результате падения автобуса с трассы М-9 погибли два человека и девять пострадали. Всего в транспорте находилось 20 пассажиров.

При повороте на деревню Матрёнино рейсовый автобус сообщением Москва — Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу. По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, —...