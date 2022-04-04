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В Крыму задержали неонациста, подозреваемого в хранении взрывчатки

ФСБ задержала в Крыму сторонника неонацистов, подозреваемого в хранении взрывчатки
11:25, 04 апреля 2022
В Крыму задержали неонациста, подозреваемого в хранении взрывчатки
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Сотрудники УФСБ задержали сторонника украинских неонацистов, причастный к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ. Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, в отношении 40-летнего жителя Алушты возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), пишет ТАСС.

Установлено, что житель г. Алушты Республики Крым, 1982 года рождения <...> хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов. У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох, а также иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности,говорится в сообщении.

Также у него изъяты средства вычислительной техники и мобильной связи с видеоматериалами радикального содержания, фотографиями с националистической символикой и фашистской атрибутикой, а также переписка с членами украинских националистических батальонов.

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