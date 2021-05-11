В Крыму задержали мужчину, который угрожал взорвать школу

https://static.news.ru/photo/581e5c90-b2f2-11eb-baa9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, который угрожал взорвать школу, задержан в Крыму. Предупреждение о теракте подозреваемый разместил в социальной сети, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержание рано утром 12 мая производили сотрудники ФСБ, уточняют «Вести. Крым».

Мужчина разместил пост на своей странице и ещё в нескольких группах. Он утверждал, что взрыв организует человек, «вдохновлённый стрелком из Керчи и Казани».

Впоследствии силовикам мужчина заявил, что таким образом решил проверить работу спецслужб.

17 октября 2018 года около полудня 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения, затем открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, после чего покончил с собой. Тогда погибли 20 человек.

11 мая 2021 года в Казани 19-летний бывший учащийся гимназии № 175 взорвал два взрывных устройство и начал расстреливать учителей и школьников. Погибли девять человек, больше двух десятков ранены.