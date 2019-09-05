https://static.news.ru/photo/1e4e5046-d000-11e9-ba95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту гибели возле городской больницы пожилой женщины, которой ранее отказали в оказании медпомощи.

По данным правоохранительных органов, ненадлежащее исполнение медиками своих профессиональных обязанностей привело к смерти пенсионерки, передаёт « Ридус ».

27 августа врачи отказались госпитализировать женщину, после чего она в полуобморочном состоянии сидела на лавочке около клиники. Прохожие обращались в больницу с просьбой помочь пенсионерке. Однако там не стали ею заниматься, а также отказались вызывать неотложку, заявив: «Вот вы и вызывайте. А нам плевать».

Как писал News.ru, сотрудники полиции нашли труп пожилой женщины в одной из квартир на юге Москвы. На её теле они обнаружили семь колото-резаных ран. Инцидент произошёл на Домодедовской улице. Полицейских вызвал проживающий по соседству мужчина — его насторожило то, что дверь в квартиру открыта, но внутри никого нет.