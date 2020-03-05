https://static.news.ru/photo/fffcf2a8-5ee5-11ea-a22c-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.rk.gov.ru

Турист из Кирова сорвался со скалы Дива в крымском посёлке Симеиз. Он погиб, упав в море, сообщил крымский министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.

Мужчина был обнаружен водолазами в 15 метрах от скалы Дива на глубине около 13 метров, — цитирует Шахова пресс-служба ведомства.

Уточняется, что спасатели доставили тело 33-летнего мужчины на берег и передали полицейским для дальнейших следственных действий.

По данным ГИМС ( Государственная инспекция по маломерным судам), с начала года в Крыму произошло уже четыре происшествия на воде, в результате чего погибли три человека.

Как писал NEWS.ru, в декабре турист погиб у мыса Капчик в крымском посёлке Новый Свет. Мужчина сорвался с горы. Прибывшие спасатели нашли его спустя 20 минут поисков уже без признаков жизни. Погибшего эвакуировали на лодке «Буревестник» и передали сотрудникам правоохранительных органов.