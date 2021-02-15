В Крыму стоматолог уронил иглу в пищевод шестилетнего ребёнка

https://static.news.ru/photo/594dd004-6faf-11eb-8dcd-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Уголовное дело было возбуждено в отношении частного стоматолога, работающего в Нижнегорском районе Крыма. При лечении зуба у шестилетнего пациента доктор уронил стоматологическую иглу в пищевод ребёнка.

Мальчик был госпитализирован в медучреждение Симферополя. Ему была оказана необходимая помощь. Жизни и здоровью маленького пациента ничего не угрожает. Врачи обнаружили инородное тело и извлекли его из ребёнка. У мальчика были диагностированы ссадины пищевода.

Как сообщает СУ СК по региону, было установлено, что у 29-летнего стоматолога не было лицензии. Доктора подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры района.

Как писал NEWS.ru, в Казани родители последовали советам из Интернета и начали лечить стоматит у ребёнка уличной грязью. Пациента доставили на приём с температурой 37,5, которая держалась на протяжении трёх дней. В ротовой полости у ребёнка были обнаружены многочисленные гнойные язвы. Лечебный процесс занял две недели. Юному пациенту требовалась ежедневная санация ротовой полости специальным раствором и специальная диета.

Ранее в Подмосковье медики спасли трёхлетнего ребёнка, который проглотил 21 магнит. Пациент поступил в больницу с жалобами на боль в животе, температурой и признаками кишечной непроходимости. Состояние ребёнка стремительно ухудшалось, медики приняли решения проводить операцию. Выяснилось, что у него развился гнойный перитонит и множественные слипания кишки. Операция закончилась благополучно, мальчик был выписан из стационара.