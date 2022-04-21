Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму теракт на железной дороге. Его подготовкой занимался гражданин России, являющий сторонником группировки «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает ТАСС со ссылкой на Центре общественных связей ведомства.

В Симферополе задержан гражданин Российской Федерации, сторонник МТО «Исламское государство», осуществлявший подготовку подрыва железнодорожных путей, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В ФСБ уточнили, что задержанный действовал по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым». Данное формирование принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима.

Ранее сообщалось, что в Калужской области силовики задержали четверых членов ячейки группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Один из них занимался подготовкой теракта на местных военных объектах. У задержанных изъяли компоненты самодельного взрывного устройство и руководство по его изготовлению.