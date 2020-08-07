В Крыму погиб вице-президент гильдии продюсеров России

https://static.news.ru/photo/eec2d150-d8df-11ea-bfd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в посёлке Новый Свет в Крыму. Об этом сообщил источник в правительстве Республики Крым.

Проходя по знаменитому туристическому маршруту «Тропа Голицына», вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов в момент фотографирования не удержался на краю скалы и упал, получив травмы, не совместимые с жизнью, — отметил собеседник ТАСС.

Как рассказал инсайдер, в Крым Глухов приехал для выступления перед молодыми кинематографистами. Они приехали на профильный форум, который проходит рядом с Судаком.

Как писал NEWS.ru, ранее чемпионка мира по скалолазанию умерла после падения со скалы.