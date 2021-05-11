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В Крыму силовики ликвидировали местного жителя при задержании

18:35, 11 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Крыма при задержании оказал вооружённое сопротивление силовикам. Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были ликвидировать его, сообщает ТАСС.

Силовики в Крыму ликвидировали подозреваемого, который во время задержания оказал сопротивление с использованием оружия, — цитирует агентство источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что в Интернете появились фото с места происшествия. Жителя Крыма пытались задержать в частном доме, где он проживал. При этом видно, что дверь в жилище была деформирована, на полу — кровь, стёкла в окнах выбиты.

По некоторым данным, ликвидированный — гражданин Узбекистана. Также был задержан владелец дома, сообщает «Медиазона».

Сообщается, что силовики направились в недостроенный дом в симферопольском посёлке Дубки. Позже оттуда доносились звуки выстрелов и взрывов. Очевидцы не знают, что произошло, поскольку не могли подойти ближе — правоохранители выставили оцепление. Известно, что возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь силовика (статья 317 УК).

Ранее сообщалось, что в России увеличилось количество терактов, но большинство из них предотвращены. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.

Большинство терактов планировали совершить сторонники и участники международных террористических организаций, которые придерживаются радикальных религиозных взглядов. Они хотели устроить взрывы в местах массового скопления людей, на объектах органов власти и избирательных участках.

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