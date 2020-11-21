В Крыму два автомобиля загорелись после столкновения

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В Крыму произошло ДТП с последующим возгоранием двух автомобилей. В результате происшествия погиб один человек.

ВАЗ-2106 и Audi столкнулись на автодороге Севастополь-Ялта. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя ВАЗа, который допустил выезд на встречную полосу. Сам он погиб, а водитель другой машины госпитализирован.

По факту происшествия проводится проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

Ранее NEWS.ru писал, что в Туле произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.

В результате пострадали водители обоих транспортных средств и восемь пассажиров маршрутки, в том числе трое детей.