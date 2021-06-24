В Крыму автобус с 19 подростками попал в ДТП

В Крыму прокуратура начала проверку факта ДТП с участием микроавтобуса, в котором ехали 19 подростков. Об этом сообщает республиканское ведомство.

Организована проверка по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса, в котором находились несовершеннолетние, — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошёл 24 июня на автодороге Симферополь — Алушта — Ялта. Микроавтобус, в котором ехали 19 подростков — представителей патриотического отряда из Ямало-Ненецкого автономного округа опрокинулся на бок. Три человека пострадали. У них диагностированы лёгкие травмы. Двое пострадавших госпитализированы.

Сообщается, что микроавтобус следовал на экскурсию. В нём находились 19 пассажиров в возрасте 16–18 лет, а также водитель и сопровождающий.

Прокуратура проверит тех, кто отвечает за организацию отдыха и экскурсии, а также перевозчика.

Ранее сообщалось о том, что подросток погиб при нападении медведя на туристов под Красноярском.