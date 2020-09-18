В крупной аварии на Сахалине погибли два человека

https://static.news.ru/photo/d7cfa39e-fa75-11ea-8e47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу, 19 сентября, на Сахалине произошла крупная авария с участием четырёх машин. В результате ДТП погибли два человека, пятеро пострадали. Об этом журналистам сообщили представители регионального ГИБДД.

По имеющимся сведениям, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado двигался в южном направлении по трассе Южно-Сахалинск — Оха. Неподалёку от села Старорусское он столкнулся со встречной машиной марки Toyota Allion. После этого внедорожник отбросило в Subaru Forester и Mitsubishi Pajero.

Граждане, управлявшие автомобилями Toyota Land Cruser Prado и Subaru Forester, скончались на месте ДТП. Пятеро пассажиров в результате аварии получили травмы различной тяжести.

Проверку по факту ДТП начала областная прокуратура. По данным пресс-службы ведомства, в аварии пострадали в том числе несовершеннолетние, сообщает РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, проезд по улице Андропова в столице был затруднён в ночь на 18 сентября из-за ДТП с участием пяти автомобилей.