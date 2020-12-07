В Кремле назвали причину роста числа уголовных дел о коррупции

https://static.news.ru/photo/8118742a-3938-11eb-bf8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

За последнее время в России выросло число уголовных дел, связанных с коррупцией. Это связано в первую очередь с улучшением методов работы следственных органов и повышенной эффективностью борьбы с коррупцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В администрации работает антикоррупционная комиссия. Мы много раз говорили, что это последовательная работа, это не какая-то разовая кампания. Эта работа даёт свои результаты. Совершенствуются методы, получают дополнительный опыт ведомства, которые работают на этой стезе. Соответственно, результат дает о себе знать, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что в 2020 году в РФ возбудили более 15,2 тысяч связанных с коррупцией уголовных дел, это на 4% больше, чем год назад.

В ноябре NEWS.ru сообщал, что сотрудники Следственного комитета России по итогам обысков и допросов задержали заместителя председателя правительства Московской области, министра экологии и природопользования региона Дмитрия Куракина.

Следователи считают, что Куракин занимался противоправной деятельностью во время работы начальником департамента имущественных отношений Минобороны.