Пожар охватил 12-квартирный жилой дом в посёлке Байкит в Красноярском крае. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
Сообщается, что из дома были эвакуированы 25 человек, из них пятеро детей. Информация о пострадавших не поступала. Пожар распространился через кровлю дома.
По словам пресс-службы МЧС, в ликвидации возгорания принимало участие 22 спасателя и семь единиц специальной техники,
Ранее NEWS.ru писал о пожаре в Новосибирской области. Возгорание произошло на складе в селе Довольное. Площадь пожара составила 2100 кв. метров.
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