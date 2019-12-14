https://static.news.ru/photo/6ed2099a-1196-11ea-8109-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар охватил 12-квартирный жилой дом в посёлке Байкит в Красноярском крае. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Сообщается, что из дома были эвакуированы 25 человек, из них пятеро детей. Информация о пострадавших не поступала. Пожар распространился через кровлю дома.

По словам пресс-службы МЧС, в ликвидации возгорания принимало участие 22 спасателя и семь единиц специальной техники, сообщает РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал о пожаре в Новосибирской области. Возгорание произошло на складе в селе Довольное. Площадь пожара составила 2100 кв. метров.