Три человека погибли в ДТП с экскаватором в Красноярском крае

https://static.news.ru/photo/e96a05ee-414d-11eb-9e73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля Toyota с колёсным экскаватором. Авария произошла в Берёзовском районе Красноярска.

Водитель машины с серьёзными травмами госпитализирован, все жертвы ДТП — пассажиры, передаёт РИА Новости со ссылкой на краевой главк ГИБДД. По предварительной информации, они не пользовались ремнями безопасности.

По данным правоохранительных органов, авария произошла из-за невнимательности водителя легкового автомобиля. В вечернее время он выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с экскаватором.

Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее, как писал NEWS.ru, два человека погибли в ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области. Ещё пять человек, в том числе несовершеннолетние, с травмами были доставлены в больницу.