Три человека погибли в ДТП с экскаватором в Красноярском крае

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля Toyota с колёсным экскаватором. Авария произошла в Берёзовском районе Красноярска.
Водитель машины с серьёзными травмами госпитализирован, все жертвы ДТП — пассажиры,
По данным правоохранительных органов, авария произошла из-за невнимательности водителя легкового автомобиля. В вечернее время он выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с экскаватором.
Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее, как писал NEWS.ru, два человека погибли в ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области. Ещё пять человек, в том числе несовершеннолетние, с травмами были доставлены в больницу.