В Красноярском крае нашли мёртвым районного депутата

В Красноярском крае найден мёртвым депутат Новосёловского района Андрей Шалько. Тело с огнестрельным ранением было обнаружено в его собственном доме, сообщает «Запад 24». Причины его гибели устанавливаются.

По сведениям издания, при общении с родными и близкими Шалько не высказывал намерений покончить с собой. Предсмертной записки в его доме не обнаружено.

Факт гибели депутата подтвердила председатель Новосёловского райсовета Людмила Толстикова. Она отметила , что виделась с Шалько за несколько дней до гибели и суицидального настроения тот не выказывал.

В СКР и МВД предполагают, что криминальной составляющей в смерти депутата нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают членов семьи депутата, его коллег и соседей.

Ранее сообщалось, что в Москве в собственной квартире найден мёртвым отставной генерал-майор полиции. Его тело с огнестрельным ранением обнаружила жена. По её словам, незадолго до этого она слышала хлопок в соседней комнате.