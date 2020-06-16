В Красноярском крае ликвидировали крупный разлив автомобильного топлива

https://static.news.ru/photo/be23c858-b079-11ea-84fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs24/vk.com

Аварийные работы на месте утечки автомобильного топлива, которая произошла во время перекачки из железнодорожной цистерны в Енисейском районе Красноярского края, полностью завершены.

По данным администрации района, разлив бензина объёмом примерно три кубических метра произошёл возле двух резервуаров. Согласно предварительной версии, причиной инцидента стало нарушение технологического процесса.

Участие в ликвидации приняли 29 человек и 11 единиц техники.

Аварийные работы были полностью завершены, режим повышенной готовности снят, — сообщили в администрации.

В зоне эвакуации находятся пять двухквартирных домов, в которых проживают 30 человек. Для них были подготовлены пункты временного размещения и транспортные средства, однако эвакуация не потребовалась. Жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает

Разлив бензина Аи-98 произошёл в населённом пункте Абалаково на территории филиала «Красноярскнефтепродукт» на топливо-переливной станции во время его перекачки из железнодорожной цистерны в резервуар. Площадь разлива составила тысячу квадратных метров. Всего на территории предприятия расположены 18 резервуаров объёмом 400 кубометров каждый. Разлив топлива за пределы обвалования не прогнозируется, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты вывезли с места разлива дизельного топлива в Норильске более 92 тысяч тонн загрязнённого грунта. По словам представителя экстренных служб региона, за прошедшие сутки в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 8,38 тысяч поверхностного грунта. Утечка произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ.