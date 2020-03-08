https://static.news.ru/photo/58b5de3c-621a-11ea-977e-fa163e074e61_660.jpg Фото: КУРАГА news | Новости Курагино/vk.com

В Красноярском крае загорелся 12-квартирный жилой дом. Из здания удалось самостоятельно эвакуироваться шестерым жильцам.

Инцидент произошёл в посёлке городского типа Курагино по улице Влада Листьева. Спустя полтора часа после начала пожара в доме взорвался газовый баллон, после чего обрушилась кровля. Площадь пожара составила 490 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. Жильцы временно расселились у родственников. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба МЧС края.

Как писал NEWS.ru ранее, возгорание произошло в частном жилом доме в Бийске в ночь на 6 марта. Ликвидация открытого горения заняла у пожарных около часа, после чего они обнаружили на месте происшествия тела трёх погибших. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.