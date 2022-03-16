В Красноярском крае четыре человека отравились угарным газом

В Красноярском крае четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом. Пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры района.

Прокуратура края организовала проверку в связи с отравлением угарным газом четырёх человек, в том числе двух малолетних детей, в Идринском районе, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, инцидент произошёл вечером 16 марта. В частном доме села Идринское отравление угарным газом получили двое мужчин 27 и 18 лет и две девочки 7 и 9 лет. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования — закрытие задвижки.

Пострадавшие госпитализированы в районную больницу. Об их состоянии не сообщается.

Известно, что ранее в поле зрения системы профилактики семья не попадала.

Ранее сообщалось, что трое мужчин и 11-летний ребёнок погибли на юге Сахалина. Тела были обнаружены в одном из домов по улице Луговой в селе Охотском. Предполагается, что смерть могла наступить в результате отравления угарным газом по причине ненадлежащего использования дизель-генератора.

Также стало известно, что мать и трое детей отравились угарным газом в Татарстане. Инцидент произошёл в квартире пятиэтажного жилого дома в Альметьевске. Пострадавших осмотрели врачи, диагностировали у них отравление угарным газом лёгкой степени тяжести, после чего мать и дети были отпущены на амбулаторное лечение.