В Красноярске завели дело после попытки продажи младенцев в Китай

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В Красноярске завели уголовное дело после попытки трёх гражданок из Казахстана продать новорождённых детей в Китай.

Как сообщает Sputnik со ссылкой на Главное следственное управления СК РФ по Красноярскому краю, в августе 2019 года 32-летняя, 27-летняя и 34-летняя жительницы Казахстана за один миллион рублей договорились выносить детей для граждан Китая.

В апреле 2020 года у женщин родились два мальчика и девочка. Они оставили детей на попечение няни, а сами уехали на родину.

В настоящее время младенцы находятся в специализированном доме ребёнка. Полиция разыскивает женщин и биологических отцов детей для допроса и получения биологического материала для сравнительного исследования. Также допрашиваются сотрудники медицинских организаций.

Ранее Общественная палата РФ предложила запретить практику суррогатного материнства для иностранцев и одиноких россиян. План общественников также подразумевает запрет на рекламу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и на платные услуги по суррогатному материнству. По словам члена комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николая Земцова, правоохранительные органы РФ в настоящее время не имеют никакой информации о судьбе от 10 до 20 тысяч новорождённых детей. Парламентарий заявил, что эти младенцы пересекли государственную границу в неизвестном направлении, писал NEWS.ru.