В Красноярске загорелся наркодиспансер

https://static.news.ru/photo/588efd24-7c8e-11ea-8e4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: nash_krasnoyarsk/vk.com

В Красноярском краевом наркологическом диспансере № 1 загорелась кровля. Пациенты и сотрудники успели эвакуироваться из здания.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по краю, в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Когда начался пожар, все люди самостоятельно перешли в другой корпус здания.

По данным спасателей, площадь возгорания составила около 250 кв. м. В настоящее время устанавливаются причины и детали случившегося.

Как писал NEWS.ru ранее, в городе Павлово Нижегородской области неизвестный мужчина спас двоих детей во время пожара на втором этаже многоквартирного жилого дома. До прибытия сотрудников МЧС он взобрался по стене здания, проник в окно и одного за другим спустил оттуда двоих детей, которых приняли у него очевидцы происшествия.