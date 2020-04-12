В Красноярске загорелся наркодиспансер

В Красноярском краевом наркологическом диспансере № 1 загорелась кровля. Пациенты и сотрудники успели эвакуироваться из здания.
Как
По данным спасателей, площадь возгорания составила около 250 кв. м. В настоящее время устанавливаются причины и детали случившегося.
Как писал NEWS.ru ранее, в городе Павлово Нижегородской области неизвестный мужчина спас двоих детей во время пожара на втором этаже многоквартирного жилого дома. До прибытия сотрудников МЧС он взобрался по стене здания, проник в окно и одного за другим спустил оттуда двоих детей, которых приняли у него очевидцы происшествия.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен