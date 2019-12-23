В Красноярске полицейские задержали и передали врачам молодую женщину, которая бегала голой по улице с маленьким ребёнком в руках.
Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции. По её данным, в данный момент младенец передан отцу. Причины поступка женщины неизвестны.
Поступило сообщение от очевидцев. Девушку задержали и передали медикам, — передаёт
РИА Новостисообщение полиции.
Инцидент произошёл в микрорайоне Взлётка. По словам очевидцев, сначала бегала в одеяле, но в какой-то момент избавилась от него.
Ранее News.ru писал о том, что жительница Красноярска получила травмы при падении с балкона четвёртого этажа многоквартирного дома. Пострадавшая оказалась на козырьке пристроенного к зданию магазина.
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