https://static.news.ru/photo/2830f148-259d-11ea-aabb-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Красноярске полицейские задержали и передали врачам молодую женщину, которая бегала голой по улице с маленьким ребёнком в руках.

Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции. По её данным, в данный момент младенец передан отцу. Причины поступка женщины неизвестны.

Поступило сообщение от очевидцев. Девушку задержали и передали медикам, — передаёт РИА Новости сообщение полиции.

Инцидент произошёл в микрорайоне Взлётка. По словам очевидцев, сначала бегала в одеяле, но в какой-то момент избавилась от него.

Ранее News.ru писал о том, что жительница Красноярска получила травмы при падении с балкона четвёртого этажа многоквартирного дома. Пострадавшая оказалась на козырьке пристроенного к зданию магазина.