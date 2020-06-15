В Красноярске задержали женщину, бившую в лифте внучку по голове

Женщина, которая побила 14 июня трёхлетнюю внучку в лифте многоэтажного дома по улице Вильского в Красноярске, задержана полицией. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Об этом
Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В семье девочки есть ещё грудной ребёнок. Рассматривается вопрос о постановке семьи на профилактический учёт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель регионального главка СК РФ Ольга Шаманская сообщила о раскрытии деталей избиения девочки в лифте дома в Красноярске. Так, женщина, которая наносила побои, оказалась 53-летней бабушкой пострадавшей. Её личность быстро установили. Опрашивались свидетели и очевидцы, проводился осмотр места происшествия.
Добавьте наши новости в избранные источники