В Красноярске задержали женщину, бившую в лифте внучку по голове

https://static.news.ru/photo/03878d3a-af99-11ea-8534-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина, которая побила 14 июня трёхлетнюю внучку в лифте многоэтажного дома по улице Вильского в Красноярске, задержана полицией. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Об этом сообщает СУ СКР по Красноярскому краю. Отмечается, что уголовное дело о побоях открыли после появления видео с камеры наблюдения. Силовики нашли и опросили женщину, оказавшуюся бабушкой трёхлетней девочки. Инцидент произошёл, когда она с внучкой поздно вечером возвращалась из гостей и ребёнок начал капризничать. Женщина три раза ударила девочку по голове, отчего та упала. Позже при медицинском освидетельствовании у пострадавшей на лице обнаружен кровоподтёк.

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В семье девочки есть ещё грудной ребёнок. Рассматривается вопрос о постановке семьи на профилактический учёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель регионального главка СК РФ Ольга Шаманская сообщила о раскрытии деталей избиения девочки в лифте дома в Красноярске. Так, женщина, которая наносила побои, оказалась 53-летней бабушкой пострадавшей. Её личность быстро установили. Опрашивались свидетели и очевидцы, проводился осмотр места происшествия.