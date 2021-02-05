В Красноярске задержали подозреваемых по делу о пожаре на складе

https://static.news.ru/photo/5f54dc42-67ba-11eb-9390-96000091f725_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

По уголовному делу о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске задержали директора и руководителя административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК». 3 февраля там в огне погибли трое пожарных и сотрудник организации.

По подозрению в нарушении требований пожарной безопасности задержаны 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Нарушение требований пожарной безопасности, если это по неосторожности повлекло смерть человека».

Следователи намерены ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу. Судебные экспертизы ещё продолжаются, допрашиваются свидетели и изучается документация.

Как писал NEWS.ru, 5 февраля на территории Красноярского края объявили днём траура по погибшим спасателям, которые участвовали в ликвидации пожара на складе. Соответствующее решение принял губернатор региона Александр Усс. Пожар произошёл утром 3 февраля. Его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров.

Трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в помещение для поиска человека, который, по информации свидетелей, мог находиться внутри, и спустя некоторое время перестали выходить на связь. Позднее выяснилось, что они погибли. Кроме того, в результате ЧП скончался работник склада.