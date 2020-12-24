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Происшествия

В Красноярске школьница попала в больницу после нападения бродячих собак

09:23, 24 декабря 2020 157
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Девятилетняя жительница Красноярска сильно пострадала при нападении стаи бродячих собак в школьном дворе.

Инцидент произошёл на территории школы № 31 в микрорайоне Черёмушки Ленинского района города. На помощь пострадавшей пришла сотрудница Дома ребёнка, которая, услышав крики, поспешила на место происшествия и смогла отбить девочку у своры собак, пишет «Газета.Ru».

Школьница была госпитализирована, о том, насколько серьёзные травмы она получила, не сообщается.

Районное управление Следственного комитета инициировало проверку в связи с инцидентом, указывается в сообщении.

В октябре NEWS.ru писал, что в подмосковном Реутове медведь напал на дрессировщика и его сына в цирке. Зверь стащил намордник, когда шёл к клетке после выступления. В администрации объяснили, что медведь напал на людей из-за того, что отреагировал на появившуюся собаку. Подмосковный главк начал проверку после инцидента.

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