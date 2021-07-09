Пьяный лихач сбил семью с коляской и влетел в ларёк

В Красноярске пьяный водитель не справился с управлением и сбил семью с коляской, в которой находился младенец. После этого он влетел в ларёк с мороженым, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В результате происшествия ребёнок, который находился в коляске, и женщина 1995 г. р., продавец ларька, доставлены в больницу, — говорится в сообщении.

Вскоре после инцидента водителя задержал отряд ППС, находившийся недалеко от места ДТП. Было установлено, что он сильно пьян. Уточняется, что лихач проехался рядом с остановкой общественного городского транспорта, однако не «зацепил» её.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка по факту инцидента. По её результатам будет принято решение о мере пресечения для водителя.

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