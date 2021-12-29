В Красноярске произошёл пожар в ковидной больнице

В терапевтическом корпусе ковидного госпиталя № 20 в Красноярске произошёл пожар, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По предварительным данным, пострадали пять человек, 112 были эвакуированы.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в 15:01 по московскому времени, сообщил представитель экстренных служб.

На четвёртом этаже в одной из палат загорелись личные вещи на площади 5 кв. м, — сообщил собеседник.

В данное время пятеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Они получили ожоги и отравились продуктами горения, сообщили в краевой прокуратуре.

Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание.

В августе пожар произошёл в терапевтическом отделении клинической больницы № 3 в Ярославле. Возгорание началось с одной из палат. В областном главке МЧС подтвердили, что вероятная причина — электротехническая. Во время пожара погиб один человек, но его смерть не связывают с возгоранием. Как сообщалось, пациент умер от коронавируса.