В Красноярске произошёл крупный пожар на складе автозапчастей

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В Красноярске произошёл крупный пожар на складе, где хранились автозапчасти. Площадь пожара составляет около 1,2 тысячи квадратных метров. Частично обрушилась кровля строения. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.

По имеющимся данным, звонок о пожаре поступил в 08:34 по местному времени (04:34 мск). Сообщалось о пожаре в боксе авторазборки в промзоне города. МЧС уточняет, что огонь охватил одноэтажное здание.

Склад горит изнутри на площади 1200 квадратных метров. Произошло частичное обрушение конструкций кровли, — говорится в сообщении пресс-службы.

По имеющимся данным, пострадавших нет.

Причины происшествия устанавливаются.

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