В Красноярске произошёл крупный пожар на складе автозапчастей
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:44, 14 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Красноярске произошёл крупный пожар на складе, где хранились автозапчасти. Площадь пожара составляет около 1,2 тысячи квадратных метров. Частично обрушилась кровля строения. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.
По имеющимся данным, звонок о пожаре поступил в 08:34 по местному времени (04:34 мск). Сообщалось о пожаре в боксе авторазборки в промзоне города. МЧС уточняет, что огонь охватил одноэтажное здание.
Склад горит изнутри на площади 1200 квадратных метров. Произошло частичное обрушение конструкций кровли, — говорится в сообщении пресс-службы.
По имеющимся данным, пострадавших нет.
Причины происшествия устанавливаются.
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