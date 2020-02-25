На территории гаражного массива в Красноярске нашли тело мужчины с травмами, характерными для укусов домашних животных.
Как
Это уже второй подобный случай в городе. Накануне во дворе многоквартирного дома на улице Мичурина нашли тело женщины также со следами укусов. Рядом была замечена стая собак.
Ранее NEWS.ru писал о нападении стаи собак на пятилетнего мальчика. Инцидент произошёл в январе в селе Горячие Ключи Курильского района. Ребёнок получил травмы головы, ног и шеи. Его пришлось эвакуировать в Южно-Сахалинск с привлечением санавиации.
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