https://static.news.ru/photo/2ab18f24-57aa-11ea-a45d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Lawrence/moodboard/Global Look Press

На территории гаражного массива в Красноярске нашли тело мужчины с травмами, характерными для укусов домашних животных.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию, следственные органы приступили к проверке. Подробности происшествия выясняются.

Это уже второй подобный случай в городе. Накануне во дворе многоквартирного дома на улице Мичурина нашли тело женщины также со следами укусов. Рядом была замечена стая собак.

Ранее NEWS.ru писал о нападении стаи собак на пятилетнего мальчика. Инцидент произошёл в январе в селе Горячие Ключи Курильского района. Ребёнок получил травмы головы, ног и шеи. Его пришлось эвакуировать в Южно-Сахалинск с привлечением санавиации.