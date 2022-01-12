В Красноярске мужчину с автоматом задержали в отделении почты

Мужчину с автоматом Калашникова задержали в Красноярске в отделении почты. Посетитель был пьян, оружие он достал в ходе ссоры с другим клиентом почтового отделения, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В среду, 12 января, около 17 часов по местному времени в отделение полиции поступило сообщение о том, что в почтовом отделении на улице Алексеева находится мужчина с оружием, — говорится в сообщении ведомства.

Задержанным оказался местный 38-летний житель. Его обезвредили другие мужчины, находившиеся в этот момент на почте. Они же удерживали злоумышленника до приезда полиции.

По предварительной версии, изъятым оружием оказался охолощенный автомат Калашникова, который не является пригодным для выстрелов, — поясняется в сообщении пресс-службы МВД.

Ранее Министерство внутренних дел 12 января опубликовало видеозапись задержания подозреваемого в убийстве депутата Коверинского муниципального округа Нижегородской области Валентина Розина. Он был задержан сотрудниками ГИБДД на одной из дорог Нижнего Новгорода.