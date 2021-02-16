В Красноярске модель получила ожоги после процедуры в спа-салоне

https://static.news.ru/photo/3119d928-7065-11eb-a4e0-96000091f725_660.jpg Лана Ворон Фото: LANA__VORON/instagram.com

Модель Лана Ворон заявила, что получила ожоги после посещения спа-салона «Изба», расположенного в городе Красноярске.

Девушка решила избавиться от жировых клеток посредством сеанса криолиполиза, когда их расщепляют холодом. Сотрудница спа-салона неправильно настроила аппарат, и девушка получила ожоги второй и третьей степени.

Очень сильно жгло, когда девушка пришла, я сказала: «Мне жжёт». И на левую ногу она уже переустановила по-другому со словами: «А так?» — цитирует модель «МК в Красноярске».

После процедуры у девушки появились открытые раны на ногах. Теперь модели нужно делать пластическую или лазерную операцию или шлифовку. Она опасается, что из-за травм её карьера в модельном бизнесе закончится. В спа-салоне не считают, что виноваты в произошедшем. Сотрудники заявили, что у модели такая необычная реакция на процедуру.

У меня отменились съёмки, я не могу спать. Меня мучают боли, трудно одеваться, даже не могу надеть колготки, я не могу нормально сходить в душ, при каждом шаге мне отдаёт в бедро и я хожу хромаю, — пожаловалась Лана.

Она призналась, что за неделю на месте шрама у неё начался некроз, состояние ухудшилось и она до сих пор не может надеть джинсы или колготки. Модель решила подать на спа-салон в суд. Ранее она уже написала заявление в полицию и в Роспотребнадзор.

В «Избе» рассказали журналистам, что проводят проверку по факту произошедшего и планируют связаться с моделью. Сотрудники заведения уверяют, что вызывали техника, который подтвердил, что получить такие ожоги на этом аппарате невозможно. Примечательно, что рейтинг этого спа-салона составляет две звезды из пяти возможных. В Сети люди жалуются на плохое качество услуг, грубость персонала и антисанитарные условия.

Как писал NEWS.ru, ранее в американском штате Пенсильвания нашли тело бывшей модели и победительницы конкурсов красоты Ребекки Ландрит. Труп девушки лежал на трассе. Её застрелили. Опознать погибшую смогли лишь по отпечаткам пальцев. Вскоре полиция задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался 28-летний дальнобойщик.