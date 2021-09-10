В Красногорске вновь пожаловались на лифты дома, где пострадала женщина

В жилом комплексе «Арт» в Красногорске, где женщина получила травмы в результате неисправности лифта, продолжаются аналогичные проблемы: подъёмники двигаются по непонятной траектории, включая падение с заблокированными дверями и надписью об ошибке на табло. Об этом телеканалу «360» рассказала одна из жительниц дома по имени Дарья.

12 сентября жительница дома вместе с несколькими женщинами и двумя детьми застряла в одном из лифтов. С первого этажа лифт тронулся наверх, но в какой-то момент остановился, на табло появилась надпись «Ошибка», и кабинка начала падать, при этом двери были заблокированы. Через несколько минут лифт резко поехал наверх и внезапно остановился на 15-м этаже, позволив женщинам с детьми выбраться из него.

Получается, управляющая компания или какие-то другие службы никаких мер не приняли [после инцидента с пострадавшей женщиной]. Лифты продолжают работать, можно сказать, в аварийном режиме. Соседи постоянно рассказывают, что застряли. Иногда не могут попасть в лифт. Жители уже в панике, — рассказала женщина.

По её словам, сейчас в доме из четырёх лифтов работает только один, грузо-пассажирский. Диспетчер сообщил, что для решения проблемы уже вызвали мастера. В ответ на жалобы он заявил, что ситуация находится под контролем, аргументировав это в том числе и тем, что людям удалось самостоятельно выбраться из кабинки.

Ранее сообщалось, что в одном из домов ЖК «Арт» в Красногорске упал неисправный лифт. Из-за этого пострадала пассажирка, которая находилась в тот момент внутри. По словам местного жителя, часть лифтов в доме работает неисправно или с микропадениями, однако никаких действий управляющая компания не предпринимает. После того как видео с пострадавшей девушкой появилось в соцсетях, прокуратура Подмосковья начала проверку по данному факту.