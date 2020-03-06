Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Темрюкском районе Краснодарского края к тушению камыша привлечён вертолёт Ми-8.

По данным пресс-службы МЧС России, пожар происходит на площади 1 тысяча квадратных метров. Благодаря применению авиации и наземной группировки ликвидировано шесть очагов возгорания.

В плавневой зоне Курчанского лимана горит камыш на общей площади 1 тысяча квадратных метров, — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы.

В ликвидации последствий пожара задействованы 53 человека и 14 единиц техники.

Ранее NEWS.ru писал о том, что рекомендации по тушению лесных пожаров в России будут составлены на основе положительного опыта регионов, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

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