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Усть-Куломский районный суд Коми признал виновным охотника в незаконном сбыте огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также в их незаконном хранении. 57-летний мужчина является единственным жителем деревни Юдор.

Следствием было установлено, что мужчина незаконно хранил три ёмкости с порохом. Он также собрал из нескольких деталей оружия одно ружьё и продал его вместе с двумя банками пороха. У него...