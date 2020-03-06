В Темрюкском районе Краснодарского края к тушению камыша привлечён вертолёт Ми-8.
По данным пресс-службы МЧС России, пожар происходит на площади 1 тысяча квадратных метров. Благодаря применению авиации и наземной группировки ликвидировано шесть очагов возгорания.
В плавневой зоне Курчанского лимана горит камыш на общей площади 1 тысяча квадратных метров, —
передаётРИА Новости сообщение пресс-службы.
В ликвидации последствий пожара задействованы 53 человека и 14 единиц техники.
Ранее NEWS.ru писал о том, что рекомендации по тушению лесных пожаров в России будут составлены на основе положительного опыта регионов, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен