Похоронившую 11 мужей жительницу Армавира будут судить за мошенничество

https://static.news.ru/photo/e29b5c96-6717-11eb-adf0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Похоронившую 11 мужей россиянку будут судить за мошенничество в Краснодарском крае. Жительница Армавира вступала в брак с одинокими стариками.

Как сообщили в ГУ МВД по краю, 53-летняя женщина совместно со своими детьми подыскивали одиноких мужчин. После того как она выходила за них замуж, её дочери входили в доверие к пожилым людям, убеждали оформить дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества. Им помогала 57-летняя риелтор из города Новокубанска, пишет «Газета.Ru».

Обвиняемые похитили денежные средства потерпевших и приобрели права собственности на объекты недвижимости — земельные участки, жилые дома и квартиры, расположенные на территории Армавира, Краснодара и Сочи, — говорится в сообщении МВД.

Было выявлено минимум 12 фактов противоправной деятельности, притом 11 потерпевших умерли в период с 2013 по 2019 год. Женщины присвоили себе около 21,7 млн рублей. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Россиянке грозит до 10 лет заключения.

Как писал NEWS.ru, сочинский пенсионер стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Он продал гражданке Абхазии жилое помещение, однако «забыл» предупредить её, что уже подарил недвижимое имущество своей родственнице.

Таким образом, продавать квадратные метры 65-летний предприимчивый сочинец не мог. Впрочем, судя по происходившим далее событиям, особо и не жаждал. Получив от малознакомой ему гражданки в счёт оплаты сделки 760 тысяч рублей, мужчина перестал выходить на связь. После того как его нашли правоохранительные органы, оказалось, что деньги он потратил. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.