В Краснодаре задержали авиадебошира, требовавшего открыть дверь самолёта

https://static.news.ru/photo/1b6414c4-a26e-11ea-b0f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Краснодара полицейские задержали уроженца Хабаровского края, летевшего рейсом Екатеринбург — Краснодар. В состоянии алкогольного опьянения во время полёта он ходил по салону и требовал открыть ему дверь самолёта.

Мужчина вёл себя агрессивно и выражался нецензурной бранью, на замечания членов экипажа не реагировал, — сообщили в МВД РФ.

После посадки авиалайнера, дебошира доставили в отделение полиции. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении и возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как писал NEWS.ru, минюст предлагает ввести штрафы для авиадебоширов до 500 тысяч рублей. Об этом сообщается в проекте нового КоАП. Статья 14.1 «Мелкое хулиганство» может быть дополнена третьей частью — мелкое хулиганство, совершённое на воздушном транспорте. За правонарушение предусматривается штраф от 30 тысяч до 500 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. В проекте также изменена формулировка понятия «мелкое хулиганство». Оно будет трактоваться как «оскорбительное приставание к гражданам, нецензурная брань, отправление естественных надобностей в общественном месте или другие действия, выражающие явное неуважение к личности и обществу, нарушающие правопорядок, а равно сопряжённые с уничтожением или повреждением чужого имущества».