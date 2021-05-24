В Краснодаре мужчина надругался над школьницами на территории детсада

https://static.news.ru/photo/474ca48a-bc7f-11eb-a564-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Краснодаре задержали россиянина, подозреваемого в сексуальном насилии над двумя 15-летними девочками. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии правоохранительных органов, в воскресенье, 23 мая, 46-летний мужчина встретил на Симферопольской улице краевого центра двух 15-летних девочек. Угрожая применением насилия, он заставил несовершеннолетних пройти на территорию детсада, где надругался над ними и скрылся. Школьницы рассказали обо всём родителям, а те сообщили в полицию.

Фигурант был задержан следователем территориального следственного отдела СКР по краю при поддержке сотрудников Росгвардии, — сообщается на сайте ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Балашихе Московской области неизвестный изнасиловал старшеклассницу, которая совершала пробежку по лесу. Силовики возбудили уголовное дело.