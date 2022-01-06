Суд Костромы арестовал двух подозреваемых в убийстве девочки

Свердловский райсуд Костромы арестовал на два месяца двух подозреваемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Следователи назначили медико-криминалистическую, судебно-медицинскую, трасологическую, молекулярно-генетическую и дактилоскопическую судебные экспертизы. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение. Ведутся допросы свидетелей.

Свердловский районный суд города Костромы постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения мужчин под стражу сроком на два месяца, — заявили в суде.

В пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области сообщили ТАСС, что в Кострому прибыл следователь-криминалист Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Продолжаются следственные действия с участием подозреваемых.

Ранее стало известно, что 4 января 44-летний Денис Г. и его сожитель, 24-летний Вадим Б., похитили девочку, изнасиловали её и убили.

Злоумышленники планировали похищение мальчика, но не нашли подходящую жертву. Они состояли в гомосексуальных отношениях. Рецидивист Г. хотел «подарить» похищенного мальчика своему партнёру «для сексуальных утех». Они неделю искали ребёнка в возрасте примерно 12 лет в микрорайоне Черноречье, в том числе и возле школ.

Мальчика злоумышленники так и не нашли, тогда решили похитить девочку. Ребёнка они увидели возле культурного центра на улице Северной Правды, куда девочка вышла на несколько минут, пока её мать убирала помещение после новогодних праздников.

Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий. Преступники нанесли ей множественные ножевые ранения и спрятали тело в спортивную сумку. Подозреваемые были задержаны и признались в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело.