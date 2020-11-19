В Комсомольске-на-Амуре завели дело после избиения ребёнка в детском саду

https://static.news.ru/photo/cee32024-2a3d-11eb-919c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Комсомольске-на-Амуре воспитательница детского сада, предположительно, пыталась накормить ребёнка и била его. Следователи возбудили уголовное дело.

Об этом сообщили в управлении СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. По его данным, 19 ноября в соцсетях появилось видео, на котором воспитательница детсада № 42 насильно кормит ребёнка и при этом бьёт его по рукам. Как сообщили родители воспитанников учреждения, инцидент произошёл накануне. В СК отметили, что воспитательница отстранена от исполнения своих обязанностей, передаёт РИА Новости.

По данному факту следственными органами СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, — говорится в сообщении.

В связи с применением недозволенных методов воспитания работником детсада прокуратура города организовала проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося. В её ходе действиям должностных лиц, допустивших применение насилия в отношении ребёнка, будет дана оценка. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в одном из детских садов Башкирии произошло убийство. Пьяный мужчина зарезал воспитательницу.