В Коми затопят загоревшуюся нефтяную шахту

https://static.news.ru/photo/cce69910-1dd4-11eb-a788-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России

Оперативный штаб принял решение затопить горящую нефтяную шахту «Яреганефти» в Республике Коми.

По данным пресс-службы предприятия, такой шаг будет сделан на основании решения суда о признании погибшими двух горняков подрядной организации.

Подача воды уже начинается, — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что необходимое для затопления шахты оборудование привезли и смонтировали заранее.

Согласно предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание при проведении буровых работ, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 1 ноября в уклонном блоке нефтяной шахты № 3 предприятия «Яреганефть» начался пожар. Ухтинский городской суд признал погибшими двух горняков, которые пропали в шахте. Прокуратура Ухты получила от родственников пропавших горняков заявления о согласии признать их умершими. В момент происшествия в шахте находились 82 рабочих. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности (ст. 217 УК РФ).