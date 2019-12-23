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В исправительные учреждения, находящиеся на территории нескольких регионов России, поставляли некачественное куриное мясо. Нарушения были выявлены сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом стало известно 24 декабря.

Приёмные комиссии выявили факты несоответствия куриного мяса первого сорта требованиям нормативно-технической документации при поставке в учреждения семи территориальных органов ФСИН. По внешним показателя продукция дефектов не имела. Однако при разморозке мясо существенно потеряло в весе.

Всё дело в присутствии внутри тушек гелевого вещества, — приводит ТАСС сообщение от пресс-службы ФСИН.

В настоящее время мясо изъяли и направили на экспертизу в организации, подведомственные Россельхознадзору. Все результаты исследования направят в надзорные и следственные органы, после чего будет принято процессуальное решение.

Как писал NEWS.ru, ветераны и сотрудники московского и петербургского управления тюремного ведомства ранее устроили акцию «Бездомный полк ФСИН». В соцсетях они размещают видеообращения, в которых рассказывают о проблемах с получением жилья.

Позднее сотрудница ведомства Елена Мальцева сообщила, что к акции присоединятся коллеги из 30 регионов. Протестующие готовы устроить пикет у стен Госдумы.