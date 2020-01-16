В китайском городе Ухань 15 января скончался второй человек, заболевший новым типом коронавируса.
69-летний мужчина поступил в госпиталь с нарушением функции почек и серьёзными повреждениями внутренних органов, сказано в заявлении на сайте муниципальной комиссии Ухани по вопросам здравоохранения,
Заболевание связывают с местным рынком свежих морепродуктов, однако некоторые из госпитализированных не посещали его.
Как писал NEWS.ru, из-за вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань Роспотребнадзор усилил карантинный контроль на границе с Китаем.
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