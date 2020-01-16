https://static.news.ru/photo/2d778ab2-38f9-11ea-ba40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li An/Xinhua/Global Look Press

В китайском городе Ухань 15 января скончался второй человек, заболевший новым типом коронавируса.

69-летний мужчина поступил в госпиталь с нарушением функции почек и серьёзными повреждениями внутренних органов, сказано в заявлении на сайте муниципальной комиссии Ухани по вопросам здравоохранения, пишет Reuters.

Заболевание связывают с местным рынком свежих морепродуктов, однако некоторые из госпитализированных не посещали его.

Как писал NEWS.ru, из-за вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань Роспотребнадзор усилил карантинный контроль на границе с Китаем.