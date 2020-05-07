В Китае похороненная заживо сыном женщина провела три дня в могиле и выжила

Житель уезда Цзинбянь китайской провинции Шэньси похоронил заживо парализованную 79-летнюю мать-инвалида. Женщина провела в могиле около трёх дней и чудом выжила.
Пенсионерку спасли полицейские после того, как невестка заявила о её пропаже. 58-летнего сына женщины задержали по обвинению в покушении на убийство. Правоохранители расследуют случившееся,
Состояние спасённой, которая провела три дня без еды и воды под землёй, врачи оценивают как стабильное, она находится на лечении в госпитале.
В Китае грибники спасли похороненного заживо новорождённого мальчика. Ребёнка нашли в коробке под цементной плитой, писал NEWS.ru.
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