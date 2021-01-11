В Китае 22 человека застряли под землёй из-за взрыва в шахте

https://static.news.ru/photo/b202e612-5434-11eb-9e47-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Ma Ning/Global Look Press

Двадцать два человека оказались заблокированы под землёй в результате взрыва на золотодобывающей шахте на востоке Китая.

Двадцать два шахтёра оказались заблокированы под землёй после взрыва на местной золотодобывающий шахте в уезде Цися в округе Яньтай, — передаёт Global Times со ссылкой на заявление местных властей.

На связь с заблокированными пока не удалось выйти. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее семь человек погибли и ещё девять получили ранения в результате серии взрывов на одной из угольных шахт в уезде Цзясян. В отделе пропаганды правительства уезда сообщили, что ЧП произошло 20 августа 2020 года в 06:55 утра по местному времени (01:55 мск). В этот момент под землёй работали 19 горняков. Спасатели сразу приступили к поиску работников шахты, однако их удалось найти и поднять спустя два часа. Врачи госпитализировали 16 человек. Трое не пострадали. В больнице семь человек скончались. Один пациент находился в тяжёлом состоянии.

До этого в колумбийском городе Кукунуба при взрыве в шахте погибли 11 человек. Взрыв на угольной шахте случился из-за скопления метана в угольной выработке. Четверых шахтёров, которые оказались в заточении из-за взрыва, удалось спасти. Они получили травмы, однако серьёзно не пострадали, писал NEWS.ru.