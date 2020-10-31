В Кировской области возбуждено дело по факту гибели детей при пожаре

https://static.news.ru/photo/2667d9fa-1b63-11eb-85d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: epp.genproc.gov.ru

Региональный Следственный комитет возбудили уголовное дело в связи с гибелью четырёх детей в деревне Ложкари Кировской области.

По факту пожара, в результате которого погибли четыре несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — приводит ТАСС сообщение регионального СК.

Также отмечается, что ранее полиция возбудила уголовные дела из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей и оставления их в опасности.

По предварительным данным, четверо мальчиков в возрасте от нескольких месяцев до четырёх лет задохнулись угарным газом при пожаре в доме. Дети находились дома одни, в то время как отец был на работе, а мать гостила у знакомой.

Отмечается, что семья состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних с 2019 года из-за ненадлежащих условий для воспитания детей. Это произошло из-за антисанитарных условий и отсутствия постоянных заработков у семьи.

При этом указывается, что мать четверых детей получала господдержку, а органы социальной защиты оказывали семье посильную помощь.

Как писал NEWS.ru ранее, в результате пожара в реабилитационном центре для алко- и наркозависимых пациентов в Калининграде погибли три человека. Пожар произошёл на первом этаже в здании на улице Гончарова.