В Кировской области возбудили уголовное дело после пропажи ребёнка

https://static.news.ru/photo/8caef79c-99be-11ea-b702-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

После пропажи четырёхлетнего мальчика в Кировской области возбудили уголовное дело, сообщили 19 мая в разговоре с журналистами представители регионального следственного управления СК РФ.

Ребёнок пропал в деревне Якино Лебяжского района области. О его безвестном исчезновении стало известно 17 мая. В настоящее время к поиску мальчика подключились не только следователи. Ребёнка ищут криминалисты, полицейские, сотрудники уголовного розыска, местные жители и члены поискового отряда «Лиза Алерт».

Представители СК уже осмотрели с помощью специальной техники место жительство пропавшего и прилегающие к нему территории, включая приусадебный участок. Также они опросили местные жители, провели обход домов и построек и запросили характеристики каждой живущей в деревне семьи.

По факту безвестного исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины случившегося. В целях розыска ребенка на месте создан оперативный штаб, проводятся масштабные поисковые мероприятия, — приводит РИА Новости сообщение регионального СУ СК РФ.

Как ранее писал NEWS.ru. сотрудники полиции Бурятии ведутпоиски двух несовершеннолетних братьев, пропавших около суток назад. Мальчики ушли на прогулку днём 17 мая и не вернулись.

Возраст пропавших детей — 9 и 10 лет. Согласно данным полиции, у мальчиков европейская внешность, светло-русые волосы. Рост обоих — в пределах 130 см.