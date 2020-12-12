В Кировской области три человека погибли в ДТП

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Три человека стали жертвами аварии на трассе в Котельническом районе Кировской области.

Как сообщили в региональном ГИБДД УМВД России, на 469-м км федеральной автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло столкновение легкового автомобиля «Форд» и грузовика «Рено». Легковушка при этом была оснащена полуприцепом.

В Котельническом районе произошло столкновение грузового автомобиля «Рено» с полуприцепом и легкового автомобиля «Форд Си-Макс», — сообщили в полиции.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли три человека — оба водителя и пассажир легкового автомобиля. Полиция проводит проверку, устанавливаются причины и виновник случившегося, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории Кабардино-Балкарии на трассе «Кавказ» в субботу, 12 декабря, произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы МВД по республике.