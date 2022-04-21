18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Происшествия

В Кинешме под Иваново загорелся химический завод, есть пострадавшие

10:42, 21 апреля 2022
В Кинешме под Иваново загорелся химический завод, есть пострадавшие МЧС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Кинешме Ивановской области загорелся цех по производству растворимой краски на территории Дмитриевского химического завода, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального МЧС России. В результате возгорания пострадал один человек, ещё 143 были эвакуированы. Причина пожара пока неизвестна.

Завод расположен по адресу: Производственная улица, дом 1. По прибытии на место происшествия спасателей пламя охватило 800 «квадратов» цеха «ООО ДХЗ Производств», где изготавливается растворимая краска. В МЧС отметили, что в здании сильное задымление и крайне высокая температура. Сотрудники завода были эвакуированы, однако один человек пострадал. Всего из здания вывели 143 человека. В 9:30 пожарным удалось локализовать пожар на площади 1,5 тыс. «квадратов». Причина пожара на данный момент неизвестна.

Вечером 15 апреля в Новой Москве в многоэтажном жилом доме из-за взрыва электросамоката, который стоял на подзарядке, загорелась квартира на 17 этаже. В результате ЧП один человек погиб, ещё пять пострадали. За час пламя успело расползтись на 25 «квадратов» жилплощади, в 21:01 пожар был полностью потушен. По данным МЧС, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, однако от госпитализации они отказались. 

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео