В Кинешме под Иваново загорелся химический завод, есть пострадавшие

В Кинешме Ивановской области загорелся цех по производству растворимой краски на территории Дмитриевского химического завода, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального МЧС России. В результате возгорания пострадал один человек, ещё 143 были эвакуированы. Причина пожара пока неизвестна.

Завод расположен по адресу: Производственная улица, дом 1. По прибытии на место происшествия спасателей пламя охватило 800 «квадратов» цеха «ООО ДХЗ Производств», где изготавливается растворимая краска. В МЧС отметили, что в здании сильное задымление и крайне высокая температура. Сотрудники завода были эвакуированы, однако один человек пострадал. Всего из здания вывели 143 человека. В 9:30 пожарным удалось локализовать пожар на площади 1,5 тыс. «квадратов». Причина пожара на данный момент неизвестна.