В Керчи из-за угроз минирования эвакуировали политехнический колледж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи диагностировали у пострадавшей во время пожара актрисы Веры Воронковой ожоги 31% тела. На текущий день артистка находится в реанимационном отделении одной из столичных клиник, пишет «112». Особенно сильно пострадали голова, лицо, шея и спина.

Тем не менее 56-летней знаменитости удалось выжить. Пока врачи борются за стабилизацию её состояния. Другие подробности не приводятся. Пожар в квартире Воронковой произошёл примерно в полночь. По предварительным данным, у...