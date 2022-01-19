В Керчи из-за угроз минирования эвакуировали политехнический колледж
Анна Акимова
Анна Акимова
12:27, 19 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Из Керченского политехнического колледжа эвакуировали студентов, сообщила пресс-секретарь Минобразования Крыма Александра Шелухина, передаёт РИА Новости. По её словам, в учебное заведение по электронной почте поступило анонимное сообщение о минировании.
Появилась информация о «минировании», которую оперативно передали в правоохранительные органы. Проведена эвакуация студентов, на месте работают все оперативные службы, — сказала Шелухина.
Она добавила, что, предварительно, информация о минировании колледжа не подтвердилась.
Ранее сообщалось, что в Керчи задержали подростка за рассылку сообщений с планами вооружённого нападения на школу. Угроза оказалась ложной.
После новогодних каникул волна угроз о минировании учебных заведений прокатилась по городам России. Были эвакуированы сотрудники и ученики сотен школ в Красноярске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах. Угрозы оказались ложными.