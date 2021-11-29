В Кемеровской области ввели режим ЧС после аварии на шахте «Листвяжная»

Власти Кемеровской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с аварией на шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Сергея Цивилёва, опубликованном на сайте местного правительства. Документ был подписан 25 ноября и опубликован на следующий день.

В связи с гибелью людей на ООО «Шахта «Листвяжная» ввести на территории Кемеровской области режим <...>«Чрезвычайная ситуация», — сказано в постановлении.

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. Также стало известно, что количество пострадавших в результате взрыва метановоздушной смеси на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 76 человек. Из них 64 госпитализированы, четверо находятся в тяжёлом состоянии. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что родственникам погибших будет оказана помощь по трудоустройству, обучению детей, будут решены жилищные вопросы и все проблемы, с которыми столкнулись люди в этот сложный период.

Также известно, что центральный райсуд Кемерово арестовал до 25 января 2022 года директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова по делу о ЧП. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности.