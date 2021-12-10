Вертолёт пропал с радаров в Кемеровской области

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В результате аварии на юго-востоке Мексики погибли по меньшей мере 53 человека. Ещё 58 — получили ранения. В ДТП попал грузовик, перевозивший мигрантов. Об этом сообщает издание Milenio.

Инцидент произошёл в городе Тустла-Гутьеррес, штат Чиапас. В результате опрокидывания трейлера, перевозившего мигрантов <...> по меньшей мере 53 человека погибли и 58 получили ранения, — говорится в сообщении генерального директора...