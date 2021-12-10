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Вертолёт пропал с радаров в Кемеровской области

10:24, 10 декабря 2021
Вертолёт пропал с радаров в Кемеровской области Фото: [email protected]/flickr.com
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В Кемеровской области пропал с радаров вертолёт Robinson R-66. Перед этим у него сработал аварийный маяк, сообщает Telegram-канал 112.

Вертолёт летел из Новокузнецка в район Каракольских озёр. В настоящее время ведутся его поиски.

В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре Росавиации рассказали ТАСС, что на поиски воздушного из Горно-Алтайска вылетел спасательный вертолёт Ми-8.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области вертолёт Ми-8, выполнявший рейс Тюмень — Омск, совершил вынужденную посадку. Её причиной стало срабатывание датчика. Никто из трёх человек, находившихся на борту, не пострадал.

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