Вертолёт пропал с радаров в Кемеровской области

В Кемеровской области пропал с радаров вертолёт Robinson R-66. Перед этим у него сработал аварийный маяк, сообщает Telegram-канал 112.
Вертолёт летел из Новокузнецка в район Каракольских озёр. В настоящее время ведутся его поиски.
В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре Росавиации
Ранее сообщалось, что в Тюменской области вертолёт Ми-8, выполнявший рейс Тюмень — Омск, совершил вынужденную посадку. Её причиной стало срабатывание датчика. Никто из трёх человек, находившихся на борту, не пострадал.