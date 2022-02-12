В Кемерово дети отравились хлором в бассейне

В Кемерово пятеро детей отравились парами хлора в бассейне. Пострадавшие госпитализированы. По факту произошедшего начата проверка, сообщается на сайте областной прокуратуры.

С целью установления обстоятельств и причин произошедшего на место выехал прокурор Ленинского района города Кемерово. В ходе проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства о безопасности и защите прав несовершеннолетних, — говорится в тексте.

В СКР, в свою очередь, уточнили , что возраст пострадавших детей составляет от шести до 13 лет. Они вместе с родителями посещали сауну с бассейном, а по возвращении домой почувствовали ухудшение самочувствия. В настоящее время дети находятся под присмотром медиков. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

СКР начал доследственную проверку. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, произвели замеры воздуха, взяли пробы воды из бассейна и проверили систему вентиляции.

В начале января похожий случай произошёл в Омске. Там при посещении спортивно-оздоровительного центра парами хлора отравились девять детей. Все они попали в больницу.